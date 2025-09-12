В качестве топлива для заправки CZ-10 будут использоваться жидкий водород, кислород и керосин

ПЕКИН, 12 сентября. /ТАСС/. Тестовое зажигание двигателя новой ракеты-носителя CZ-10 ("Чанчжэн-10") в Китае прошло успешно. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Это уже второе подобное испытание такой ракеты-носителя. Ее разработка вышла на новый этап, уточняет агентство.

Ранее сообщалось, что "Чанчжэн-10" будет использоваться в национальной программе по исследованию Луны. Ракета-носитель разрабатывается Китайской академией ракетных технологий (КАРТ). В качестве топлива для заправки CZ-10 будут использоваться жидкий водород, кислород и керосин. Ракета длиной 92 метра со взлетной тягой 2 678 тонн способна доставить на переходную орбиту Земля - Луна не менее 27 тонн полезного груза.

Для отправки тайконавтов на Луну будет использоваться конфигурация ракеты без ускорителя, которая составляет 67 метров в длину и может доставить 14 тонн.