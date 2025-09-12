В Астрахани обнаружили растение эпохи, когда на месте города было море

Находкой ученых из АГУ оказался хвойник окаймленный Ephedra lomatolepis Schrenk

АСТРАХАНЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Ученые Астраханского государственного университета имени В. Н. Татищева в результате многолетней инвентаризации флоры Богдинско-Баскунчакского природного заповедника нашли растение эпохи, когда на месте Астрахани около 17-35 тыс. лет назад было море. Местообитание редкого растения - хвойника окаймленного Ephedra lomatolepis Schrenk - связано с нижнетриасовыми морскими песчаниками (первый геологический период мезозойской эры, характеризовался экстремальными затоплениями суши - прим. ТАСС) юго-восточного склона горы Большое Богдо, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Астраханский ученый обнаружил новый для Европы реликтовый вид голосемянного растения - хвойник окаймлённый (Ephedra lomatolepis Schrenk). Уникальность находки заключается в том, что местообитание редкого кустарника связано с нижнетриасовыми морскими песчаниками юго-восточного склона горы Большое Богдо. Именно здесь, на древней береговой линии Хвалынского моря, около 17-35 тысяч лет назад располагался остров-рефугиум, где сохранились редчайшие третичные реликты флоры и фауны. <…> Открытие стало результатом многолетней инвентаризации флоры Богдинско-Баскунчакского природного заповедника,<…> в результате многочисленных полевых исследований был обнаружен еще один трудно определяемый вид", - сказали в пресс-службе.

Ephedra lomatolepis произрастает на высоте от 50 до 60 м над уровнем моря, что совпадает с расположением древнего побережья раннехвалынского моря, находившегося примерно на отметке 45-50 м над морем. Общая площадь популяции этого вида составляет около 100 кв. м. Места произрастания подвергаются сильнейшему нагреву и обезвоживанию в летние месяцы, поэтому растительные сообщества, как правило, моновидовые. Сейчас хвойник окаймлённый встречается только в ряде стран Центральной Азии - Казахстане, Монголии и Китае. Растение отличается высокой биомассой и выраженными лекарственными свойствами, превосходящими распространенный в Европе хвойник двухколосковый. Кроме того, оно ценно как кормовой и пескоукрепляющий кустарник. Формируемые им эфедровники (заросли - прим.ТАСС) способны эффективно бороться с выдуванием и переносом песка ветром.

"Хвойник окаймленный - настоящий живой свидетель древней истории Северного Прикаспия. Эта находка не только украсит флору Богдинско-Баскунчакского заповедника, но и станет важным вкладом в ботаническую науку Европы. Для Астраханской области это второй аборигенный хвойный вид, что делает открытие особенно ценным", - процитировали в пресс-службе слова ученого Алексея Лактионова, проводившего инвентаризацию.