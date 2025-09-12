Эрутацидин и тригинтамицин подавляют рост самых стойких к лекарствам бактерий и при этом воздействуют на нетипичные "мишени" в клетках микробов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Американские молекулярные биологи обнаружили в образцах почвы из лесов на территории в штате Нью-Йорк штаммы бактерий, производящих два ранее неизвестных антибиотика, эрутацидин и тригинтамицин, которые подавляют рост самых стойких к лекарствам бактерий и при этом воздействуют на нетипичные "мишени" в клетках микробов. Об этом сообщила пресс-служба Рокфеллеровского университета.

"Развитие технологий секвенирования геномов дало нам возможность заглянуть в ту часть мира микробов, которая ранее не была доступна человеку. И в данном случае мы не просто получили новую информацию о его обитателях, мы уже работаем над ее использованием для создания новых полезных антибиотиков. И это лишь начало данного пути", - заявил профессор Рокфеллеровского университета (США) Шон Брэди, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Биологи пришли к такому выводу при проверке работы разработанного ими подхода, позволяющего извлекать и расшифровывать структуру больших фрагментов ДНК микробов, присутствующих в образцах почвы и других материалов. В прошлом, для расшифровки геномов бактерий и прочих обитателей микромира ученым приходилось культивировать их, что замедляло их изучение и делало данный процесс недешевой процедурой.

Недавно американским молекулярным биологам удалось создать методику, позволяющую избирательным образом извлекать и считывать обрывки бактериальной ДНК длиной в несколько десятков тысяч нуклеотидов, генетических "букв", что примерно в две сотни раз больше, чем удавалось сделать в прошлом. Это значительным образом повысило пользу от подобных исследований, так как в столь длинные фрагменты ДНК умещаются гены, кодирующие производство различных ферментов и антибиотиков.

Опираясь на этот подход, исследователи собрали образцы почв в одном из лесных массивов в штате Нью-Йорк, извлекли из них фрагменты ДНК общей длиной в 2,5 трлн нуклеотидов, расшифровали их и проанализировали при помощи методов биоинформатики. Это позволило ученым полностью реконструировать геномы нескольких сотен ранее неизвестных видов бактерий, относящихся к 16 различным группам микробов, а также обнаружить два новых антибиотика, получивших имена эрутацидин и тригинтамицин.

Первый из них, как показали последующие опыты, необычным образом дестабилизирует мембраны микробов и уничтожает даже самых стойких к лекарствам микробов, а второе вещество воздействует на редко атакуемый антибиотиками белок ClpX, играющий важную роль в жизни некоторых патогенных бактерий и раковых клеток. Это делает их особенно перспективными и интересными для дальнейшего изучения, подытожили биологи

О растущей стойкости бактерий к антибиотикам

За последние два десятилетия биологи зафиксировали появление нескольких десятков штаммов микробов, стойких к действию одного или сразу нескольких антибиотиков. Многие из них, в том числе туберкулезная палочка, золотистый стафилококк и пневмококк, сегодня вызывают вспышки "больничных" инфекций, с которыми становится все сложнее бороться. Подобные проблемы вынуждают ученых ускоренно создавать новые антибиотики и искать возможную замену для уже существующих лекарств в ранее неизученных природных средах.