Разработка позволяет увеличить исходное содержание белка в продукте в три раза

ПЕРМЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Полезный корм для сельскохозяйственных животных на основе грибов и растительных отходов разработали ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Такой корм позволяет увеличить исходное содержание белка в продукте в три раза, рассказали ТАСС в пресс-службе вуза.

"Сегодня до 80% состава комбикормов составляет именно зерно. Использование такого объема ценного пищевого ресурса на фоне общемирового продовольственного кризиса крайне нерационально. Ученые предложили экологичное и эффективное решение - использовать микроскопические грибы Aspergillus oryzae для переработки растительного сырья. Этот гриб абсолютно безопасен и широко применяется в пищевой промышленности, например, для производства соевого соуса, мисо и саке, но в животноводстве активно не используется", - сообщили в университете.

Как пояснили ученые, перекос питания животных в сторону углеводов (зерна) и нехватка белка в рационе также ведет к серьезным заболеваниям, замедлению роста молодняка, нарушению обмена веществ, снижению иммунитета и продуктивности (удоев, привеса), вызывает истощение и дистрофию.

"Суть метода в том, что в качестве питательного субстрата взяли обычные овсяные отруби, которые являются побочным продуктом переработки овса. Их засеяли культурой гриба Aspergillus oryzae. В процессе роста грибница (мицелий) пронизывает субстрат, выделяя специальные ферменты - природные "инструменты" для переработки сложных соединений отрубей. Самое главное - гриб активно растет и размножается, а его тело состоит из ценного, легкоусвояемого белка. Так, вместо бедных протеином отрубей получается обогащенный белком продукт", - сообщил ведущий инженер кафедры "Химия и биотехнология" ПНИПУ Андрей Максимов.

По словам исследователей, существуют и другие методы получения кормового белка с помощью микроорганизмов на основе других видов грибов (Fusarium, Agaricus). Однако отмечается, что Aspergillus oryzae не только производит белок, но и одновременно вырабатывает ферменты, улучшающие пищеварение животных. "Это двойная польза от одной технологии. Важным отличием является и выбор субстрата - используются недорогие и доступные овсяные отруби, что делает процесс экономически выгодным", - добавили в университете.

Как сообщили ученые, снижение зависимости животноводства от дорогостоящего зерна может помочь сдержать рост цен на мясо, молоко и яйца в долгосрочной перспективе. Технология позволит производить высококачественные белковые добавки внутри страны, используя собственное сырье, что также снижает зависимость от импорта. Кроме того, поскольку метод основан на переработке побочных продуктов сельского хозяйства (отрубей), он вносит вклад в безотходное производство. Статья с результатами исследования ученых Пермского политеха опубликована в материалах международной научно-практической конференции "Химия. Экология. Урбанистика".