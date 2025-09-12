Открыты возможные признаки существования "черных звезд" в ранней Вселенной

Существование большого числа подобных "черных звезд" в ранней Вселенной потенциально объясняет аномально большую массу многих ранних галактик и невозможно высокую скорость роста черных дыр

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Астрономы обнаружили свидетельства того, что многие ранние галактики с необъяснимо большой массой, недавно открытые орбитальным телескопом "Джеймс Уэбб", на самом деле могут быть "черными звездами" - сверхмассивными черными дырами с раскаленной газовой оболочкой. Об этом сообщила пресс-служба немецкого Астрономического института Общества Макса Планка (MPIA).

"В ходе проведенного нами анализа и наблюдений мы обнаружили и изучили свойства 35 древних галактик, часть из которых уже была обнаружена и на ранее полученных снимках с "Джеймса Уэбба". При этом один из ранее неизвестных объектов, который мы назвали "Обрывом" из-за уникальной структуры его спектра, оказался одним из самых экстремальных и необычных обитателей ранней Вселенной", - пояснил научный сотрудник MPIA Рафаэль Хвидинг, чьи слова приводит пресс-служба института.

Как отмечают астрономы, недавно полученные орбитальным телескопом "Джеймс Уэбб" снимки ранней Вселенной указали на существование ранее неизвестного типа древних галактик, которые астрономы назвали "тусклыми красными точками". Они представляют собой примитивные галактики с необычной структурой спектра их излучения, чья масса значительно выше, чем это допускают текущие теории, описывающие процесс роста галактик.

Данная аномалия породила массу дискуссий о природе данных галактик и заставила ученых спорить том, отличались ли механизмы роста галактик в ранней Вселенной от того, как они набирают массу в современную эпоху. Европейские и американские астрономы предложили альтернативное объяснение для всех ключевых необычных особенностей "тусклых красных точек" в результате анализа данных, полученных в ходе наблюдений за "Обрывом".

Природа космического "обрыва"

Так астрономы назвали обнаруженную ими раннюю галактику UDS-154183, расположенную в созвездии Кита на расстоянии в 12 млрд световых лет от Земли. Она привлекла внимание ученых тем, что данный объект вырабатывал необычно много ультрафиолета, причем в структуре его спектра присутствует очень сильный "бальмеровский скачок" - обрывообразное изменение в яркости излучения при движении от коротких к длинным волнам, что обычно характерно для крупных пожилых звезд или галактик с большим числом подобных светил.

Ученые попытались воспроизвести этот "обрыв" при помощи компьютерных моделей различных вариаций ранних галактик, однако ни одна из них не смогла повторить структуру спектра UDS-154183, если при этом учитывать большую массу и небольшие размеры данной галактики, около 130 световых лет. При этом ученые заметили, что ультрафиолетовое свечение "Обрыва" было больше всего похоже на то, если бы его вырабатывало не большое число крупных и горячих звезд, а одно гигантское светило.

Это натолкнуло ученых на мысль, что UDS-154183 может быть не галактикой, а экзотическим объектом, который они называли "черной звездой" - сверхмассивной черной дырой с массой, превышающей солнечную примерно в 15 миллионов раз, которую окружает очень горячее, плотное и массивное облако из водородно-гелиевой плазмы. Существование большого числа подобных "черных звезд" в ранней Вселенной потенциально объясняет аномально большую массу многих ранних галактик и невозможно высокую скорость роста черных дыр, подытожили исследователи.