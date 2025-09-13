Созданный алгоритм может быть реализован не только в виде программного обеспечения, но и как встроенное решение - "на чипе"

КРАСНОЯРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Российские ученые создали уникальную математическую модель и алгоритмы управления электроэнергией для транспорта. Они позволяют повысить эффективность использования энергии и снизить е ее потребление в городских транспортных сетях, сообщил ТАСС руководитель исследования, заведующий кафедрой программной инженерии Сибирского федерального университета Олеслав Антамошкин.

10 сентября Министерство транспорта РФ сообщило, что федеральная программа комплексного развития городского пассажирского электротранспорта, запущенная в 2023 году, демонстрирует рекордные показатели. Так, за два года ее реализации полностью выполнены поставки всех 286 отечественных электробусов и зарядных станций в 10 регионов - участников проекта. Также в крупнейшие города России в 2024 году поставлены 214 новых трамваев. Комплексная программа обновления городского электротранспорта реализуется в 10 регионах - Липецкой, Ярославской, Нижегородской, Курской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях, а также Краснодарском, Красноярском и Пермском краях.

"Разработанный нами алгоритм позволяет эффективно управлять потоками энергии при рекуперативном торможении электротранспорта. За счет использования накопителей энергии - суперконденсаторов - можно вернуть в сеть до 30% электроэнергии, которая обычно теряется при торможении. Это делает систему более энергоэффективной и снижает нагрузку на тяговые подстанции", - отметил Антамошкин.

По его словам, в мире и в России уже существуют проекты по управлению энергией в системах электротранспорта, однако большинство из них требуют дорогостоящей модернизации инфраструктуры или обеспечивают меньший коэффициент полезного действия. Отличие российской разработки - в более высокой энергоотдаче и возможности адаптации под существующие сети без капитальной реконструкции.

Ученые подчеркнули, что созданный алгоритм может быть реализован не только в виде программного обеспечения, но и как встроенное решение - "на чипе". Это позволит устанавливать управляющие модули непосредственно на трамваи, троллейбусы или электробусы, делая систему компактной, автономной и готовой к серийному применению.

Сибирский федеральный университет - первый в России федеральный университет, основанный в 2006 году путем объединения четырех вузов Красноярска.