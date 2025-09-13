Хищники пришли на архипелаг следом за лосями

АРХАНГЕЛЬСК, 13 сентября. /ТАСС/. Ученые выяснили, что на Большом Соловецком острове поселилась семья волков, обычно они на Соловках не живут, лишь заходят в зимнее время. Как рассказал ТАСС старший научный сотрудник лаборатории биоресурсов и этнографии Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лавёрова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА) Иван Мизин, хищники пришли на архипелаг следом за лосями.

"На основе полученных данных мы сделали предположение, что на Большом Соловецком острове живет семья как минимум с тремя волчатами-сеголетками, которая активно осваивает островную территорию. Предположительно, волки обосновались на архипелаге минувшей зимой, - сказал Мизин. - Большой Соловецкий остров, Большая и Малая Муксалма, Заяцкие и Парусный острова - все они посещаются лосями. Это их единое местообитание. Самое главное - мы подтвердили присутствие волчьей семьи".

Ранее не обитавшие на архипелаге европейские лоси появились на Соловках в 2004 году. За прошедшее время количество животных постоянно увеличивалось. Предположительно, соловецкая популяция лосей насчитывает около сотни особей. В ходе экспедиции в конце августа - начале сентября ученые постарались отследить семью волков, которая, по сообщениям местных жителей, появилась на Соловецких островах. Присутствие волков исследователи подтвердили по следам жизнедеятельности, а также они зафиксировали вой разных волков в нескольких точках Большого Соловецкого острова.

Звуковая вокализация волков позволяет четко понять, какое количество животных и какого возраста находится поблизости. Как правило, сначала воют взрослые волки, затем подключается молодняк. "Если вначале их слышали в южной части Большого Соловецкого острова и на территориях Большой и Малой Муксалмы, то во время завершившейся экспедиции мы прояснили, что волки находятся в северной части Большого Соловецкого острова", - пояснил исследователь.

Случаев нападения хищников на домашний скот пока зафиксировано не было. Однако известен инцидент, когда вдалеке от Соловецкого поселка волки съели собаку. "В течение предстоящей зимы можно ожидать более высокую следовую активность, относящуюся к процессу добывания волчьей семьей того или иного вида корма. Нужно будет отследить, чем будут питаться волки - нападать на лосей, есть павших зверей, либо они покажут иную активность", - добавил Мизин.

Ученые подтвердили негативное влияние лосей на растительность архипелага, прежде всего, на лиственные породы. Высокий прессинг испытывает Ботанический сад музея-заповедника, животные наносят серьезный ущерб Ботсаду. При этом лоси живут на архипелаге, совершенно не реагируя на присутствие большого количества людей, констатировал Мизин.