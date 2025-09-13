Максимум, который можно позволить себе без ущерба для диеты, составляет один бокал объемом 300-350 мл

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Безалкогольное пиво можно включать в рацион людей, которые следят за фигурой, оно содержит меньше калорий, чем обычное, и при умеренном потреблении редко становится основной причиной набора веса. Об этом ТАСС рассказала доцент кафедры технологии виноделия, бродильных производств и химии МГУТУ имени Разумовского Светлана Жуковская.

"Безалкогольное пиво можно включать в рацион людей, которые следят за фигурой, так как в нем содержится до 30 ккал на 100 мл. Однако важно контролировать объемы: один бокал объемом 300-350 мл - максимум, который можно позволить себе без ущерба для диеты. Пить его лучше через 1-2 часа после тренировки, когда завершаются активные процессы, направленные на укрепление мышц и сжигание жира", - сказала Жуковская.

По ее словам, напиток содержит значительно меньше калорий, чем его алкогольные аналоги, основная причина - отсутствие или очень низкое содержание алкоголя - меньше 0,5% от объема. "Безалкогольное пиво может влиять на вес, так как содержит углеводы, соответственно, калории. Однако его влияние значительно меньше, чем у обычного пива, и при умеренном потреблении оно редко становится основной причиной набора веса", - пояснила эксперт.

"Алкоголь сам по себе калориен - около 7 ккал на 1 грамм, в то время как углеводы дают 4 ккал на 1 грамм. Оно [пиво] изготавливается из тех же ингредиентов, что и обычное пиво: вода, солод, хмель. Некоторые сорта могут быть довольно легкими - около 30-50 ккал на 100 мл, в то время как другие по содержанию углеводов могут достигать 60-80 ккал и более на 100 мл", - пояснила Жуковская.

Она подчеркнула, что злоупотребление даже безалкогольным пивом может стать причиной лишнего веса и хронических нарушений жирового обмена. "Кроме того, напиток обладает мочегонным эффектом, что может привести к нарушению водно-солевого баланса и обезвоживанию", - сказала собеседница агентства.

Жуковская также рекомендовала не включать безалкогольное пиво в ежедневный рацион и учитывать личные особенности организма перед его употреблением.