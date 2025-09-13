Степень возмущенности магнитного поля Земли измеряется по шкале из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Магнитные бури, которые могут начаться в выходные, не ожидаются выше уровня G2 (средняя). Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

"Начало формирования заметных возмущений ожидается завтра в середине дня. Можно отметить свойственные корональным дырам "качели", когда давление на магнитное поле то усиливается, то снимается, создавая в прогнозе характерное многоцветие с хаотическим чередованием красных, зеленых и желтых цветов. Бурь выше уровня G2 в соответствии с текущим расчетом пока не ожидается", - уточняется в сообщении.

Исходя из прогноза, скорость солнечного ветра должна начать расти уже 13 сентября.

Ранее специалисты отмечали, что геомагнитные возмущения, вызванные влиянием на Землю крупной корональной дыры, могут продлиться до 6 суток.