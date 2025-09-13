Экспедиция "Арктический бубен" достигла Чукотки

Бубен привезли в село Ванкарем

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Экспедиция "Арктический бубен" достигла восточной точки своего пути, бубен привезли в село Ванкарем на Чукотке, сообщили ТАСС в региональном отделении РГО Ненецкого автономного округа, откуда началась акция.

"Бубен на Чукотке. Село Ванкарем, 170 жителей, на берегу Северного Ледовитого [океана]", - сказали в отделении РГО.

Экспедиция "Арктический бубен" 28 марта стартовала из Нарьян-Мара. Первая часть маршрута пролегала по территории Ненецкого АО, затем бубен отправился в Республику Коми. Бубен перевозили на снегоходах, поездах, он побывал на Ямале, в Красноярском крае, на плато Путорана. На яхте Eywa его провезли по реке Лене в Якутии, затем от Тикси до Певека в Чукотском автономном округе.

Участники проводят беседы об исторических событиях ненецкой земли и деятельности РГО. Планируется, что бубен проедет по всем арктическим территориям.