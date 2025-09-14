При умеренном употреблении яйца влияют на снижение холестерина

Речь идет о 10 штуках в неделю

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Употребление до 10 куриных яиц в неделю не только не добавляет холестерина в организм человека, но и уничтожает уже имеющиеся в сосудах холестериновые бляшки. Об этом ТАСС рассказала кандидат технических наук, доцент кафедры биотехнологий продуктов питания из растительного и животного сырья МГУТУ имени Разумовского Любовь Данилова.

"Некоторое время назад ученые единогласно твердили, что яйца - это источник плохого холестерина, способного закупорить и тем самым привести к повреждению кровеносных сосудов человека, но современные исследования показали, что регулярное потребление небольшого количества яиц - до 10 штук в неделю - не только не добавляет холестерина в наш организм, но и уничтожает уже имеющиеся в сосудах холестериновые бляшки, а также помогает людям сохранить от разрушения костную систему, зубы, снижает риск потери зрения в преклонном возрасте", - сказала эксперт.

По ее словам, умеренное употребление яиц способно очищать человеческий организм, выводить из него холестерин и другие вредные вещества, расщеплять жиры, а яичный белок является лучшим строительным материалом для мышц. Включение яиц в диету также может улучшить зрение (препятствуют образованию катаракты, защищают глазной нерв), сохранить целостность тканей, поддержать работоспособность печени и функции головного мозга и снизить кровяное давление.

Собеседница агентства рассказала, что насыщенные жиры, содержащиеся в продуктах животного происхождения, в том числе в колбасе и беконе, могут повышать уровень "плохого" холестерина, однако полностью исключать продукты, содержание насыщенные жиры из рациона нельзя, так как в них содержатся жирорастворимые витамины.

"Важно соблюдать баланс и употреблять продукты с насыщенными жирами в умеренном количестве", - отметила эксперт.

"В качестве альтернатив продуктам с насыщенными жирами можно употреблять продукты с ненасыщенными жирами - яйца, рыбу, включая жирные сорта, фрукты, орехи и тому подобное", - рассказала Данилова, посоветовав добавить в рацион авокадо, растительные масла и семечки.