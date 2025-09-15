Достигнутый уровень результатов в части чувствительности микроболометрических матриц соответствует лучшим мировым образцам, отметили в Фонде перспективных исследований

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российские специалисты завершили второй этап реализации проекта "Гранит" по созданию отечественной технологии производства неохлаждаемых тепловизоров высокого разрешения. Об этом ТАСС сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

"Состоялась успешная приемка второго этапа реализации проекта "Гранит" по созданию отечественной технологии производства неохлаждаемых тепловизионных матриц. <…> Результаты третьего этапа проекта "Гранит" в 2026 г. должны обеспечить технологический паритет Российской Федерации в области неохлаждаемых тепловизоров высокого разрешения за счет достижения физического предела по разрешению и чувствительности микроболометрических матриц", - сообщили в ФПИ.

Среди отчетных материалов приемочной комиссии был предъявлен работающий экспериментальный образец, при этом достигнутый уровень результатов в части чувствительности микроболометрических матриц соответствует лучшим мировым образцам. "Особенно наглядной является демонстрации теплового следа ладошки на стене как метод "экспресс-диагностики", если такой след виден в тепловизор достаточно долго, то значит матрица имеет хорошее качество - низкий показатель собственных тепловых шумов", - подчеркнули в организации.

В ФПИ также отметили, что для внедрения полученных результатов уже идет строительство новых зданий и технологических линий для организации серийного производства.