САРАТОВ, 15 сентября. /ТАСС/. Ученые Саратовского государственного технического университета им. Ю. А. Гагарина (СГТУ) разработали и запатентовали способ прогнозирования осложнений при операциях шунтирования коронарных артерий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Междисциплинарный подход, сотрудничество инженеров с представителями медицины оказались решающими в этом достижении. Патент на данное изобретение - важный этап в развитии технологий прогнозирования рисков осложнений при сердечно-сосудистых операциях. Это позволит повысить безопасность и эффективность хирургии коронарного шунтирования", - цитируется одна из разработчиков Анна Семенова.

Основой метода служит использование принципов нечеткой логики, позволяющей оперативно выявлять отклонения в состоянии пациента и предлагать варианты управляющих воздействий непосредственно во время оперативного вмешательства, пояснили в ведомстве. То есть алгоритм осуществляет сведение всех измеряемых параметров в единый интегральный показатель, что значительно ускоряет процесс диагностики и позволяет своевременно реагировать на потенциальные риски. Это обеспечивает хирургу возможность вовремя скорректировать ход операции и минимизировать риск негативных последствий.

Как отмечают ученые, проблема прогнозирования состояния пациентов во время операции реваскуляризации миокарда является актуальной темой современной медицины. Новый алгоритм системы поддержки принятия решений позволяет эффективно предотвращать осложнения при таких операциях.

Разработкой занимались профессор кафедры "Материаловедение и биомедицинская инженерия" Института машиностроения, материаловедения и транспорта, доктор технических наук Сергей Пичхидзе и ассистент кафедры "Системотехника и управление в технических системах" Института электронной техники и приборостроения СГТУ Максим Тимофеев в сотрудничестве с кандидатами медицинских наук Михаилом Шигаевым и Анной Семеновой.