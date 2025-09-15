Наблюдается прогнозируемое геомагнитное возмущение

Оно находится на уровне G1 по шкале из пяти уровней

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Прогнозируемое учеными возмущение геомагнитного поля, вызванное влиянием на Землю крупной корональной дыры, началось в ночь на 15 сентября и продолжает наблюдаться. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Отмечается, что степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G1 по шкале из пяти уровней, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Причем, согласно мониторингу космической погоды, за последние сутки уровень возмущенности поднимался почти до G3 ("сильно").

14 сентября специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили, что Земля с опозданием на сутки пересекла границу действия корональной дыры.

"Основанные на расчетах прогнозы, в целом, выглядят пока умеренно позитивно. При таких размерах дыры можно было бы ожидать продолжительные бури уровня не менее третьего, но пока модели дают на этот период лишь эпизодические возмущения уровня 1-2", - говорилось в сообщении.

Кроме того, ранее уточнялось, что геомагнитные возмущения могут продлиться до шести суток.