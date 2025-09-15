Гендиректор фармкомпании "Нанолек" Евгений Баринов отметил, что регистрационное досье для одобрения применения препарата "Цегардекс" у детей обоих полов с девяти лет уже подано в Минздрав РФ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российская фармкомпания "Нанолек" завершила клиническое исследование вакцины "Цегардекс" для профилактики вируса папилломы человека (ВПЧ) типов 6, 11, 16 и 18 при участии детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Компания "Нанолек" объявила о завершении третьей фазы клинического исследования вакцины "Цегардекс" с участием детей. "Цегардекс" - первая отечественная вакцина для профилактики ВПЧ типов 6, 11, 16 и 18. Клиническое исследование третьей фазы проводилось с февраля 2024 года по август 2025 года, в нем приняли участие 402 здоровых добровольца в возрасте 9-17 лет. Результаты клинического исследования подтвердили эффективность, безопасность и хорошую переносимость вакцины", - говорится в сообщении.

Как рассказал генеральный директор "Нанолек" Евгений Баринов, регистрационное досье для одобрения применения вакцины "Цегардекс" у детей обоих полов с девяти лет уже подано в Минздрав РФ. Параллельно на предприятии компании в Кировской области создается производственная линия полного цикла вакцины ВПЧ - от активной фармацевтической субстанции до готовой лекарственной формы. "Освоение такой технологии позволит снизить зависимость от импорта и обеспечить страну собственной ВПЧ-вакциной мирового уровня, произведенной по международным стандартам GMP" - отметил он.

В компании напомнили, что разработка вакцины "Цегардекс" ведется в рамках партнерства компании "Нанолек" и научно-производственной компании "Комбиотех". Регистрационное удостоверение на вакцину для применения у взрослых было выдано Минздравом РФ 5 марта 2025 года.

"Организация массового выпуска вакцины против ВПЧ позволит усилить систему профилактики онкологических заболеваний в стране через расширение Национального календаря профилактических прививок. Вакцинация против ВПЧ защищает от предраковых поражений аногенитальных зон у мужчин и женщин и доказанно снижает заболеваемость и смертность от рака шейки матки", - рассказали в компании.