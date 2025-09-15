Признаки опухоли мозга смогут определять по ширине извилины

Технология не только указывает на риск, но и показывает возможную локализацию новообразования, отметили в ПНИПУ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ) им. академика Е. А. Вагнера создали и запатентовали технологию, позволяющую выявлять признаки опухолей мозга до появления клинических признаков за счет замера предцентральной извилины с помощью МРТ. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Новообразования в мозге, особенно в его лобной доле, могут на первых этапах развиваться бессимптомно или быть связанными с такими общими симптомами, как головная боль и усталость. Традиционные методы диагностики включают проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ), которая помогает выявлять уже сформировавшиеся опухоли, а не признаки развития патологии. Новый подход предполагает опрос для выявления характерных факторов риска и замеры предцентральной извилины мозга по данным МРТ. Она отвечает за управление произвольными движениями мышц тела и чувствительна к патологическим процессам. Изменение ее ширины и толщины коры головного мозга может сигнализировать о росте опухоли в этом отделе мозга, пояснили в университете.

"С помощью аппарата МРТ мы проводим точные замеры в предцентральной извилине. Конкретно измеряем ее ширину и толщину коры мозга в левом и правом полушарии в трех строго заданных точках по длине извилины. В итоге врач получает 12 параметров, которые сравнивает с нормативными значениями, соответствующими полу и возрасту пациента. В том случае, когда подтверждается хотя бы один фактор риска, например, продолжительные головные боли, и если два или более параметров выходят за границу нормы, например, если ширина извилины больше чем 20 мм или менее 10 мм, тогда мы можем с говорить о вероятном развитии опухоли в этом месте до ее проявления", - уточнил Владислав Никитин, доцент кафедры "Вычислительная математика, механика и биомеханика" ПНИПУ, чьи слова приводятся в сообщении.

В отличие от других скрининговых методов, технология не только указывает на риск, но и показывает возможную локализацию новообразования - в лобной доле конкретного полушария.

"Внедрение метода в клиническую практику позволит врачам выделять пациентов из групп риска для проведения прицельного и регулярного мониторинга, что в перспективе приведет к более ранней диагностике опухолей, своевременному началу лечения и, как следствие, повышению продолжительности жизни пациентов", - сообщили в вузе.