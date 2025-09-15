Операция проводилась при поддержке научно-экспедиционного судна "Академик Трешников" и вертолетов Ми-8 МТВ компании "Красавиа", сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Полярники переместили дрейфующую станцию в Арктике на новое ледовое поле в 430 км от прежнего места. Как сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института, выполнена операция по доставке сменного состава и снабжения для экспедиции "Северный полюс - 42".

"Новая льдина площадью около 36 кв. км и толщиной до 2 м станет научной площадкой для ученых до весны 2026 года", - сообщила пресс-служба.

Операция по перебазированию станции проводилась при поддержке научно-экспедиционного судна "Академик Трешников" и вертолетов Ми-8 МТВ компании "Красавиа".

Полярникам доставили около 50 тонн грузов - свежие продукты, топливо, научное оборудование и посылки из дома. "Академик Трешников" проложил канал для ледостойкой платформы к новому ледовому полю. На льдине вновь развернуто научное оборудование и поднят российские триколор.

"Впервые в истории научных исследований в Арктике дрейфующая станция была перенесена на столь значительное расстояние. Эта беспрецедентная по сложности операция стала наглядной демонстрацией эффективной командной работы полярников, ученых, пилотов и моряков. <...> Применение новых технологий, накопленный опыт и знания расширили наши возможности по передислокации станций и позволили фактически корректировать траекторию дрейфа", - передала пресс-служба слова директора ААНИИ Александра Макарова.

По его словам, следующим шагом будет создание сезонной ледовой базы в приполюсном районе, которая обеспечит надежную логистическую поддержку работы полярников в дрейфе.