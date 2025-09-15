Ученые будут исследовать "уникальные когорты населения" с помощью популяционных методов

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российские ученые в течение ближайших лет рассчитывают выявить генетические факторы, предопределяющие возникновение рака, диабета и ряда других заболеваний. Это следует из утвержденного правительством плана мероприятий, с которым ознакомился ТАСС.

Ученые будут исследовать "уникальные когорты населения" с помощью популяционных методов: это позволит изучить достаточно большую репрезентативную группу людей, чтобы определить закономерности для населения в целом.

Исследователи будут искать генетические факторы, которые провоцируют возникновение распространенных болезней с высокой смертностью. Это, в частности, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сахарный диабет, болезни нервной системы и органов пищеварения. Ожидается, что результаты исследования помогут в профилактике и ранней диагностике, в том числе это важно для разработки диагностических тест-систем.

Кроме того, планируется разработать подходы к лечению наследственных и онкологических заболеваний с использованием прототипов эпигенетических лекарственных препаратов. Они направленно действуют на эпигеном, то есть влияют на активность генов без изменения самой ДНК. Ученые также займутся молекулярной диагностикой эпигенетических маркеров.