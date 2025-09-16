Разработка позволит сократить время испытаний до двух часов и получить больший набор данных

НОВОСИБИРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Стенд для тестирования винтомоторной части дрона, который позволит сократить время испытаний с нескольких дней до пары часов, разрабатывают в Новосибирском госуниверситете (НГУ). Изготовление стенда планируется завершить в 2026 году, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Сейчас типовые испытания винтомоторной группы в конструкторских бюро или лаборатории проводятся вручную: при работе над новым прототипом подбор винтов, режимов, запись параметров и обработка данных занимают от 2-3 недель до 1-2 месяцев. Если говорить о самом процессе тестирования, то на один тест уходит в среднем один-два дня, а для проведения полноценных испытаний требуется провести не один десяток таких тестов.

"В настоящее время при проектировании и испытаниях дронов остро ощущается дефицит доступных полнофункциональных стендов. Существующие решения либо слишком дорогие, либо не учитывают виброакустические характеристики, которые критически важны для повышения эффективности и улучшения эксплуатации БПЛА", - рассказал разработчик Егор Побежимов.

По его словам, стенд и наличие стандартизированных сценариев тестов позволит сократить время испытаний до двух часов и получить больший набор данных, из которых можно извлечь больше информации. "Это напрямую уменьшает стоимость: меньше времени специалистов, меньше затрат на натурные полеты и замену вышедших из строя комплектующих", - добавил разработчик.

Существующие на рынке решения имеют ряд ограничений: измеряют только базовые параметры (тягу и ток) и предполагают ручные сценарии тестирования. Стенд, создаваемый в НГУ, комплексно измеряет не только базовые параметры (тягу, обороты, электрические характеристики), но и вибрации и акустический шум, дает синхронный анализ работы силовой установки, что позволяет выявлять аномалии и оптимизировать характеристики.

"В отличие от существующих решений, наш стенд объединяет механику, электронику и программное обеспечение в единую систему. Наш продукт предполагает наличие автоматизированных стандартных тестов и встроенного анализа и визуализации. Кроме того, у нас будет модульная конструкция с возможностью масштабирования. И важный момент: мы предлагаем не только оборудование, но и услуги по тестированию, чего нет у конкурентов", - пояснил Побежимов.

Дальнейшие планы

Сейчас определены комплектующие и алгоритм создания стенда, разработана концепция программной и аппаратной частей, то есть способы обмена информацией между исходными датчиками, управляющим ПО и пользователем. Кроме того, в НГУ создана необходимая лабораторная база, где будет вестись дальнейшая работа по проекту.

Изготовление рабочего стенда, который представляет собой компактную кубическую раму с виброизоляцией и защитой от разрушения винтов, планируется завершить через год. Он также будет включать датчики для измерений различных параметров и контроллер.

"Решение найдет применение в конструкторских бюро, занимающихся разработкой БПЛА, для подбора винтомоторной группы и выявления дефектов, в производстве для контроля качества и надежности, в "умном городе" для снижения шума и улучшения работы дронов-доставщиков", - дополнили в пресс-службе вуза.