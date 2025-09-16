Он позволит людям с ампутацией ног более комфортно передвигаться за счет специальных механизмов амортизации и подавления вибрации

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Специалисты РТУ МИРЭА разработали уникальный протез, который позволяет людям с ампутацией ног более комфортно передвигаться по разным видам рельефа за счет специальных механизмов амортизации и подавления вибрации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

Авторы создали бионический протез голени, который за счет принципиально нового подхода к конструкции, позволяет максимально точно воспроизводить естественную биомеханику ходьбы.

"В отличие от многих существующих моделей, его модули соединены по принципу параллельной структуры с помощью множества упругих демпферов, образуя сложную кинематическую цепь. Полимерные демпферы обеспечивают дополнительную подвижность, мягкую амортизацию и гасят вибрации при ходьбе. Такой протез не просто жестко фиксирует стопу, но и позволяет ей адаптироваться к рельефу, как это делает живая конечность", - пояснили ТАСС в вузе.

По словам старшего преподавателя кафедры биокибернетических систем и технологий РТУ МИРЭА Алексея Кириченко, разработчикам удалось максимально учесть человеческую анатомию и применить нелинейные принципы формообразования, что "позволило воспроизвести естественные процессы движения в суставах стопы с множеством степеней свободы".

"Протез рассчитан на широкий спектр повседневных активностей: от простой ходьбы по ровной поверхности и маневрирования до подъема по лестницам, приседаний, удержания равновесия и даже перемещения по пересеченной местности. Такая универсальность снимает множество барьеров, с которыми сталкиваются пользователи стандартных протезов, открывая новые возможности для профессиональной деятельности и активного отдыха", - также пояснили в РТУ МИРЭА.

По словам участника проекта Даниила Николаева, выбор полимерного материала для изготовления демпферов помог добиться упругости элементов, которая обеспечивает гашение вибрации и дополнительную амортизацию. "Такой инженерный подход делает взаимодействие с протезом более комфортным и безопасным", - добавил он.