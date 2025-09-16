Нейросеть уверенно работает с печатным и рукописным текстом более чем на 100 языках

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российская компания Smart Engines создала нейросеть для распознавания текста, которая за счет усовершенствованной вычислительной архитектуры тратит на 20% меньше электроэнергии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Ранее ИИ-компания разработала сканер для QR-кода, позволяющего клиентам ВТБ использовать платформу Max для переводов через Систему быстрых платежей (СБП).

"Нейросетевая модель GreenOCR 2.0 позволяет при меньших на 20% энергозатратах быстрее считывать данные и сократить в 10 раз число ошибок в сравнении с более ранними версиями. В ее основе лежит технология замены вещественных чисел на целые, которая обеспечивает функциональность ИИ даже на устройствах без процессоров GPU. В модели также комбинируются две технологии - 4,6-битных и усредняющих 8-битных сетей, созданных специально для современных мобильных устройств", - уточнили ТАСС в компании.

Нейросети в основе модели обучены понимать не только символы, но и знаки препинания. Система уверенно работает с печатным и рукописным текстом на 103 языках.

"За счет полностью локальной работы технологии не нужны дата-центры и мегаватты энергии: все распознавания клиентов компании за год выделяют меньшее количество CO2, чем три уличных газовых обогревателя за аналогичный период", - отмечает генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров, чьи слова приводит пресс-служба компании.

Модель интегрирована в программные решения компании, разработанные для распознавания и проверки подлинности документов, считывания QR-кодов, банковских карт и номеров телефонов, а также распознавания бухгалтерских документов и анкет. ПО включено в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России.