Ее мощность варьируется от отметки "штиль" до G1 ("слабо")

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Магнитная буря, вызванная влиянием на Землю крупной корональной дыры, продолжается вторые сутки. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

"Продолжается магнитная буря", - отметили в институте.

Причем наблюдается не непрерывная магнитная буря, а ее отдельные всплески. Мощность бури (степень возмущенности магнитного поля Земли) варьируется от отметки "штиль" до G1 ("слабо").

Прогнозируемое учеными возмущение геомагнитного поля, вызванное влиянием на Землю крупной корональной дыры, началось в ночь на 15 сентября и достигало уровня G3 ("сильно"). Как ранее отмечали специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСХФ СО РАН, общая продолжительность ухудшения геомагнитной обстановки составит не менее четырех-шести суток.