Разработка сочетает в себе холодную и теплую камеры

НОВОСИБИРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Инновационную систему для транспортировки крови и патогенов третьей и четвертой групп, которая сочетает в себе холодную и теплую камеры и отличается компактностью, разработали в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"Устройство представляет собой контейнер 250х200х300 мм с двумя камерами объемом три литра каждая. Одна из них поддерживает температуру плюс 37 градусов, близкую к температуре тела человека, что необходимо для некоторых культур бактерий четвертой группы патогенности. Вторая камера работает в температурном режиме до +5 градусов и используется для хранения мочи, крови, различных бактериальных и вирусных посевов и микроорганизмов", - цитирует пресс-служба разработчицу Ирину Варавину.

Поддерживать разную температуру сразу в двух изолированных камерах позволяет элемент Пельтье - термоэлектрическое устройство, принцип действия которого основан на возникновении разности температур при протекании электрического тока. В вузе отметили, что он легок, занимает минимум места и безопасен в отличие от привычного сухого льда, который может вызвать холодовой ожог. Для управления разработанной системой используется микроконтроллер на базе Arduino Nano, цифровые термодатчики и LCD-дисплей для отображения температуры. Бортовая сеть автомобиля с напряжением 12 вольт служит источником питания системы.

Разработка требует предварительного нагрева и охлаждения в течение всего 20 минут, не требует заправки жидким азотом или сухим льдом, при отключении от источника питания способна поддерживать необходимую температуру 40 минут, что выгодно отличает ее от отечественных и зарубежных аналогов. Еще одним плюсом двухкамерной системы с разностью температур, кроме компактности, мобильности и безопасности, является невысокая стоимость составляющих конструкции. "Элемент Пельтье обходится недорого, но работает долго. По нашим расчетам, если использовать контейнер ежедневно, он потенциально проработает 13 лет при соблюдении правил эксплуатации", - подчеркнула Варавина.