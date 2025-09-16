Хаб планирует работу по поддержке и коммерциализации проектов российских компаний и научных организаций в Китае

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Компания "Иннопрактика" совместно с Российско-китайским научно-исследовательским центром цифровой экономики создали в Китае инновационный хаб, сообщили в пресс-службе "Иннопрактики". Создание хаба предусмотрено двусторонним соглашением, подписанным в рамках Форума партнерства БРИКС по новой промышленной революции.

"Компания "Иннопрактика" и Российско-китайский научно-исследовательский центр цифровой экономики (РКЦ ЦЭ) подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Документ предусматривает создание в Китайской Народной Республике инновационного хаба для продвижения российских технологий и развития двустороннего научно-технического сотрудничества", - отметили в пресс-службе.

Подписание состоялось в рамках Форума партнерства БРИКС по новой промышленной революции в г. Сямэнь в КНР в присутствии представителей Министерства промышленности и информатизации КНР и Народного правительства провинции Фуцзянь. Соглашение подписали первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика", общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова и директор РКЦ ЦЭ с российской стороны Мехри Алиев.

Ключевые цели соглашения - создание самого инновационного хаба на базе РКЦ ЦЭ, cодействие интеграции российских научно-технологических достижений в глобальную инновационную экосистему, а также координация научно-технического диалога между Россией и Китаем, развитие кросс-граничных партнерств и укрепление технологического суверенитета.

Хаб планирует работу по поддержке и коммерциализации проектов российских компаний и научных организаций в Китае, консультационному сопровождению выхода на высокотехнологичные рынки КНР, организации совместных исследований и деловых мероприятий, а также созданию информационной платформы для презентации проектов и поиска партнеров.

О партнерах

"Иннопрактика" - негосударственный институт развития, миссией которого является содействие росту национального человеческого капитала России путем формирования благоприятных условий для создания новых технологий и продуктов.

Российско-китайский научно-исследовательский центр цифровой экономики (РКЦ ЦЭ) - структура, созданная для развития двустороннего сотрудничества в сфере цифровой трансформации, технологий и инноваций. Центр занимается аналитической, консультационной и экспертной деятельностью, способствуя укреплению партнерских связей между российскими и китайскими организациями в области высоких технологий.