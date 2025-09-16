Реконструкция города в Ираке раскроет "темные века" в истории Месопотамии

Ученые в ближайшее время начнут раскопки, которые помогут составить цифровую модель

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российские ученые в ближайшее время начнут раскопки на территории пока безымянного древнего города в южной части Ирака, в окрестностях современного города Чибайш. Эти раскопки помогут составить первую цифровую модель древнего месопотамского города и закрыть один из самых больших пробелов в истории Месопотамии, связанный с эрой существования так называемой "первой династии Приморья", сообщили ученые на пресс-конференции в Москве.

"Данные раскопки - пока первый пример совместного сотрудничества между российскими и иракскими археологами по изучению целого города на юге Месопотамии. Полученный нами данные указывают на то, что это был средний по размерам город площадью в 51 гектар, который существовал 3,5 тыс. лет назад, в одну из самых загадочных эпох в истории Месопотамии - время правления так называемой "первой династии Приморья", - пояснил старший научный сотрудник Института классического Востока и античности НИУ ВШЭ Илья Архипов.

Так историки называют линию правителей загадочной "Страны моря" - болотистого региона на юге Месопотамии, который в начале второго тысячелетия до нашей эры находился под контролем первого Вавилонского царства. После распада империи Хаммурапи правители "Страны моря" объявили о своей независимости, после чего их государство просуществовало еще несколько веков. Несмотря на большую территорию и длительное время существования, историки почти ничего не знают о "Стране моря", помимо имен ее правителей, упоминаемых в хрониках других античных держав.

Как отметил Архипов, большие надежды на получение сведений об этих "темных веках" в истории Месопотамии, ученые со всего мира возлагают на раскопки на территории одного из возможных поселений "Страны моря", расположенного в окрестностях города Чибайш и получившего имя Тель-Дехайла. Российские и иракские археологи проводят исследовательские работы на его территории с 2018 года с применением широкого спектра современных технологий, которые уже помогли ученым составить план города, "увидеть" его улицы и выявить некоторые потенциально интересные для раскопок регионы.

Раскопки "безымянного города" в Ираке

"Проведенные нами съемки и геомагнитные замеры показывают, что данный город был окружен большой сетью из каналов, которые использовались для ирригации и доставки товаров, что делало его похожим на Венецию, а не на типичный ближневосточный город в пустыне. Мы надеемся, что предстоящие раскопки и цифровая трехмерная реконструкция города помогут нам поместить этот город в исторический контекст, а также найти глиняные таблички или произведения искусства, которые помогут нам вычислить его возраст и определить имя этого поселения", - отметил Архипов.

По его словам, если эти изыскания российских и иракских ученых увенчаются успехом, то Тель-Дехайла может стать первым древним месопотамским городом, который будет связан со "Страной моря", чьи южные границы предположительно простирались до современного Бахрейна. Это позволит ответить на многие нерешенные вопросы, связанные с хронологией и историей Месопотамии, в том числе впервые получить точные оценки продолжительности, а также времени начала и завершения античных "темных веков".

Как отметил в беседе с корр. ТАСС руководитель Российско-Иракской комплексной экспедиции Алексей Янковский-Дьяконов, ученые уже в ближайшие дни отправятся в Ирак, где они планируют продолжить раскопки в Тель-Дехайле вне зависимости от того, как будет развиваться политическая обстановка на Ближнем Востоке. При этом он выразил надежду на то, что сложные условия залегания артефактов в данном болотистом регионе не помешают ученым обнаружить глиняные таблички и другие письменные источники, необходимые для реконструкции облика города и определения его имени и статуса в истории Месопотамии.

"Главная для нас задача - найти эти таблички, хотя мы понимаем, что в таких условиях они часто разрушаются под действием соли. Благодаря проведенным съемкам и полученным картам , мы уже выбрали участок, где мы собираемся делать поверхностную зачистку, которая поможет нам выбрать те помещения, которые стоит в первую очередь раскрывать. При этом мы предполагаем, что здесь предположительно находились дома богатых жителей города", - подытожил археолог.