Уже несколько часов степень возмущенности магнитного поля Земли находится на отметке "штиль"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Магнитная буря, вызванная влиянием на Землю крупной корональной дыры, пока утихла. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Согласно мониторингу космической погоды, отметили в ИПГ, уже несколько часов степень возмущенности магнитного поля Земли, которая измеряется по шкале из пяти уровней, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо", находится на отметке "штиль".

За последние сутки мощность магнитной бури достигала только "слабого" уровня.

Прогнозируемое учеными возмущение геомагнитного поля, вызванное влиянием на Землю крупной корональной дыры, началось в ночь на 15 сентября и достигало уровня G3 ("сильно"). Как ранее отмечали специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСХФ СО РАН, общая продолжительность ухудшения геомагнитной обстановки составит не менее четырех-шести суток.