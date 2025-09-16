Создан прототип интеллектуального диалогового робота-экскурсовода

Система разработки включает навигацию в помещении, распознавание речи и синтез голоса, базу знаний об экспонатах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали прототип интеллектуального диалогового робота. Он способен проводить персонализированные экскурсии и отвечать на вопросы посетителей, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Современная индустрия туризма нуждается в инновационных решениях для увеличения вовлеченности посетителей. Традиционные экскурсии имеют ограничения: зависимость от расписания гидов, языковые барьеры, стандартизированный подход. Растет спрос на персонализированные услуги и круглосуточную доступность информации. Робот-экскурсовод решает эти проблемы, обеспечивая индивидуальный подход к каждому посетителю", - привели в пресс-службе слова аспиранта СПбГУПТД Артема Муккеля.

Уточняется, что система робота включает навигацию в помещении, распознавание речи и синтез голоса, базу знаний об экспонатах. Главное преимущество - возможность обеспечить качественное экскурсионное обслуживание с персонализированным подходом к каждому посетителю. Внедрить робота планируется в музеи и галереи, выставочные центры, торговые комплексы, в туристические объекты и учебные заведения, аэропорты и вокзалы, офисные центры, образовательные учреждения. Сейчас разработка находится на стадии лабораторного прототипа.

Кроме того, робот оснащен системой ИИ, позволяющей проводить персонализированные экскурсии, отвечать на вопросы посетителей в режиме реального времени и адаптировать маршрут под интересы группы.

По данным пресс-службы, сегодня российским аналогом робота-экскурсовода является сервисный робот для торговых центров, но он имеет ограниченные диалоговые возможности. Также есть единичные разработки роботов-консультантов, но в них отсутствуют специализированные решения для экскурсионной деятельности.