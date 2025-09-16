Технология особенно перспективна для производства крупногабаритных деталей, сообщил начальник технологического отдела аддитивных технологий ИЛИСТ СПбГМТУ Артур Вильданов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Ученые в Санкт-Петербурге разработали инновационную установку, которая позволила увеличить скорость 3D-печати металлических изделий в несколько раз. Технология особенно перспективна для производства крупногабаритных деталей в ракетно-космической отрасли, атомной и тепловой энергетике, сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета ("Корабелке").

"Ученые Института лазерных и сварочных технологий Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (ИЛИСТ СПбГМТУ) разработали инновационную установку для прямого лазерного выращивания (ПЛВ), способную производить 7,5 кг металлических изделий в час. Новая установка демонстрирует рекордную для подобных технологий производительность, превосходя предыдущие показатели более чем в семь раз. До недавнего времени средняя скорость составляла около 1 кг в час, а к концу 2024 года удалось достичь 2-2,5 кг в час", - рассказали в вузе.

Успеха удалось добиться благодаря увеличению мощности излучения лазерного источника, это позволило значительно ускорить процесс нагрева материала. При этом разработчики подчеркивают, что реальную производительность лучше измерять в кубических сантиметрах в час, так как масса зависит от плотности используемого металла.

"Уникальная установка не имеет аналогов в мире среди установок для прямого лазерного выращивания. Технология особенно перспективна для производства крупногабаритных деталей в ракетно-космической отрасли, авиационном двигателестроении, атомной и тепловой энергетике", - привели в пресс-службе слова начальника технологического отдела аддитивных технологий ИЛИСТ СПбГМТУ Артура Вильданова.

Прямое лазерное выращивание - это технология 3D-печати металлических изделий, при которой специальный порошок расплавляется лазерным лучом и послойно формирует нужную деталь. Метод позволяет создавать сложные геометрические формы с высокой точностью, существенно сокращая время и стоимость производства по сравнению с традиционными технологиями.