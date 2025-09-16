Как сообщили в пресс-службе вуза, платформа охватывает полный цикл растениеводства: от создания электронных карт полей до прогнозирования урожайности с помощью искусственного интеллекта

КАЗАНЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Казанский государственный аграрный университет интегрировал в учебный процесс отечественную цифровую платформу ExactFarming для подготовки студентов к работе в условиях современного высокотехнологичного сельского хозяйства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

Платформа охватывает полный цикл растениеводства: от создания электронных карт полей до прогнозирования урожайности с помощью искусственного интеллекта. Студенты получают доступ к спутниковому мониторингу посевов, могут отслеживать состояние растений через вегетационные индексы, планировать севооборот и анализировать экономическую эффективность различных агротехнологий.

"Цифровизация сельского хозяйства - это не будущее, а настоящее. Наши выпускники должны владеть этими технологиями с университетской скамьи, чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда", - приводит пресс-служба слова старшего преподавателя кафедры эксплуатации и ремонта машин Казанского ГАУ Раиса Сабирова.

Особенностью проекта стало то, что университет не просто использует готовое решение, но и активно участвует в его совершенствовании. Преподаватели и студенты предоставляют данные полевых исследований для улучшения алгоритмов, тестируют новые функции и разрабатывают образовательные модули на базе платформы.

Система включает мобильное приложение для полевых исследований, интеграцию с данными дронов и почвенных датчиков, автоматизированный учет работы сельхозтехники и экономический анализ производства.

"Внедрение ExactFarming позволяет готовить специалистов нового поколения, которые с первого дня работы смогут применять передовые цифровые технологии в современном сельском хозяйстве. Это особенно важно в условиях растущей конкуренции и необходимости повышения эффективности аграрного производства", - заключили в пресс-службе.