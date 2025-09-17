Ключевым отличием разработки стало применение компьютерного зрения

ЧЕЛЯБИНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали и запатентовали первое в России мобильное приложение на основе компьютерного зрения, которое позволяет ехать на автомобиле по маршруту без остановок на регулируемых перекрестках. Об этом ТАСС сообщил кандидат технических наук, доцент Передовой инженерной школы Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Владимир Шепелев.

"Разработка успешно прошла испытания на улицах Челябинска. Представьте, что вы едете по городу, и ваш навигатор показывает вам одну-единственную цифру, например, 47 км/ч. Вы следуете этой рекомендации и проезжаете все перекрестки только на разрешающий сигнал светофора, без единой остановки", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что ключевым отличием новой разработки от всех существующих подобных приложений стало применение компьютерного зрения. Приложение использует в качестве сенсорной сети обычные уличные камеры видеонаблюдения, анализирует информацию с них в режиме реальном времени.

"Мировые автогиганты внедряют в своих автомобилях систему, которая лишь показывает, через сколько секунд сменится свет, наша разработка решает задачу на порядок сложнее. Наш алгоритм не просто "видит светофор", он предсказывает момент освобождение перекрестка от транспортных средств с точностью, недоступной традиционным системам", - сказал кандидат технических наук.

По словам ученого, архитектура новой системы учитывает не абстрактный таймер, а реальную физическую возможность двигаться для конкретного автомобиля, его динамику, особенности. Система позволяет понизить расход топлива на 15-20%, сократить выбросы вредных веществ, вырабатываемых двигателем внутреннего сгорания, повысить пропускную способность перекрестков (при применении этой системы хотя бы одной десятой частью всех водителей на дороге).