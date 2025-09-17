В РФ создали уникальный обучающий 3D-атлас анатомии домашней курицы

Разработка продиктована запросом со стороны агроклассов, ветеринарных и аграрных вузов, отметила руководитель лаборатории 3D-моделирования Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" СамГМУ Айкуш Назарян

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава РФ разработали уникальный 3D-атлас анатомии домашней курицы, предназначенный для детального изучения анатомического строения птицы в цифровом формате. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) представил новый уникальный продукт, разработанный в кооперации с Самарским государственным аграрным университетом, - интерактивный трехмерный атлас "Курица домашняя". Это уже третье обучающее пособие в серии, созданной для студентов сельскохозяйственных и ветеринарных специальностей", - говорится в сообщении.

Как отметила руководитель лаборатории 3D-моделирования Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" СамГМУ Айкуш Назарян, создание нового интерактивного учебника по анатомии птицы продиктовано запросом со стороны агроклассов, ветеринарных и аграрных вузов. "Птицеводство - одно из ключевых направлений для развития АПК, и наша разработка призвана дать студентам современный и наглядный инструмент для обучения. Нам удалось добиться высокой детализации 3D-моделей. В настоящий момент аналогов нашему продукту в России не существует", -сказала она.

По информации пресс-службы, программное обеспечение позволяет работать с 3D-моделью птицы: вращать ее, приближать и удалять. Также предлагаются готовые интерактивные панели, которые позволяют изучать как целые системы органов, так и отдельные элементы. Причем для каждого объекта доступно название на русском и латинском языках, а также краткое описание его строения и функций.

Отмечается, что ранее уже были созданы аналогичные атласы анатомии коровы и кошки и планируется создать атласы анатомии собаки и свиньи. Кроме того, рассматривается возможность разработки ботанического атласа по растениям.