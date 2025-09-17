Ученые предложили метод, обеспечивающий долговечность сетей газораспределения

САРАТОВ, 17 сентября. /ТАСС/. Ученые Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. (СГТУ) предложили использовать полиэтиленовые армированные трубы для сетей газораспределения. В частности, они выдерживают высокие эксплуатационные нагрузки, обеспечивают долговечность трубопроводов и позволяют снизить расходы на 25-30%, сообщили ТАСС в вузе.

Научный анализ доказал преимущество таких труб перед стальными аналогами и целесообразность их применения при модернизации объектов коммунальной сети. Испытания проводились по таким параметрам как внутреннее давление, температурные деформации и внешние воздействия.

"Исследование показало, что армированные полимерные трубы выдерживают высокие эксплуатационные нагрузки. Расчеты, полевые и лабораторные испытания позволили определить оптимальные конструктивные параметры, обеспечивающие долговечность трубопроводов на горизонте до 50 лет. Кроме того, доказана экономическая эффективность перехода на полиэтиленовые трубы - расходы снижаются на 25-30%, поскольку уменьшается аварийность, вызванная коррозией и деформацией, а благодаря легкости материала и упрощенной технологии укладки сокращаются затраты на установку", - рассказали в СГТУ.

В пресс-службе добавили, что их экологическое преимущество заключается в снижении выбросов углекислого газа на 40% по сравнению со стальными трубами. Это достигается за счет отказа от сварки, уменьшения объема земельных работ и снижения энергопотребления при производстве.

Необходимость исследования

Как отметил автор исследования Максим Буркацкий, сети газораспределения - это критически важный элемент энергетической инфраструктуры РФ. От их надежности зависит безопасность населения, устойчивость промышленного производства и экологическое благополучие регионов.

"В условиях реализации стратегических инициатив, закрепленных в указах президента РФ, необходим переход на современные материалы и технологии, обеспечивающие долговечность, экономичность и минимальное воздействие на окружающую среду. Полиэтиленовые армированные трубопроводы, обладающие повышенной коррозионной стойкостью, сейсмоустойчивостью и адаптивностью к сложным климатическим условиям, становятся ключевым решением для замены стальных аналогов", - пояснил исследователь.

Исследованием темы Буркацкий занимался под руководством доктора технических наук, профессора кафедры "Теплогазоснабжение и нефтегазовое дело" СГТУ Оксаны Медведевой.