На базе вивария будет содержаться финансируемая грантом Минобрнауки РФ университетская биоресурсная коллекция мышей с направленно измененным геномом

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Ученые Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова приступили к работе в новом виварии, открывшемся на территории кампуса вуза на Воробьевых горах. Его территория в 16 раз больше, чем площадь старого помещения, сообщил ТАСС директор Научно-исследовательского института физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского МГУ им. М. В. Ломоносова Петр Сергиев.

В питомнике представлены мутантные и трансгенные особи. Последними называют животных, чей организм содержит гены, которые он не может приобрести в результате естественного скрещивания особей. Ученые изменяют геном мышей с помощью инструментов геномного редактирования - так называемых генетических ножниц CRISPR/Cas9.

"Старый виварий размещался на площади около 25 квадратных метров. Новое помещение, созданное и укомплектованное в рамках программы развития МГУ, представляет собой полноценный исследовательский блок площадью 400 квадратных метров. Он оснащен необходимыми чистыми помещениями, системой вентиляции и оборудованием. Открытие современного вивария на базе отдела функциональной геномики НИИ ФХБ МГУ расширяет возможности университета в проведении фундаментальных исследований и реализации образовательных программ. К примеру, мы уже провели интенсив по генетическим технологиям для студентов и аспирантов со всей России в рамках программы повышения квалификации", - сказал ученый.

В виварии, который уже заселили первые животные, будут создаваться новые линии мышей с измененным геномом. Такие животные модели нужны для исследования функций отдельных генов и совершенствования методов лечения заболеваний.

"В этом году мы опубликовали выводы о ранее неизвестной функции гена Nsun7, мутации в котором связаны с нарушениями фертильности. В будущем этот ген может стать терапевтической мишенью. У нас также представлены персонализированные модели для изучения диабета второго типа, шизофрении и ряда орфанных и онкологических заболеваний. Есть линии мышей для изучения механизмов, связанных со старением и поиском геропротекторов - соединений, помогающих их замедлять", - добавил Сергиев.

Мыши-"сумоисты"

Генетики МГУ работают с животными в халатах и стерильных перчатках. К каждому пластиковому боксу, где содержатся питомцы, подведена индивидуальная система вентиляции для того, чтобы минимизировать контакты мышей с окружающей средой. Это нужно для чистоты эксперимента и комфорта животных. Как пояснила старший научный сотрудник отдела функциональной геномики НИИ ФХБ МГУ Ольга Аверина, грызуны очень чувствительны к таким внешним факторам, как запах человека. Почувствовав его, они впадают в стресс и часто перестают размножаться.

В одной из клеток среди обычных мышей выделяются несколько крупных особей-"сумоистов". В возрасте шести месяцев они весят около 80 граммов - вдвое больше своих сородичей.

"Эти особи созданы в результате нокаутирования гена, отвечающего за экспрессию белка лептина. С их помощью мы изучаем метаболический синдром и тестируем возможные активаторы аутофагии (процесса переваривания компонентов клеток), которые потенциально могут помочь в снижении веса при этой патологии", - сказала Аверина.

Биоресурсная коллекция федерального значения

На базе нового вивария будет содержаться финансируемая грантом Минобрнауки РФ университетская биоресурсная коллекция мышей с направленно измененным геномом, пояснили ТАСС в пресс-службе МГУ. Этот проект реализуется в рамках Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий до 2030 года.

"Новый виварий Московского университета представляет собой еще один шаг вперед в большой работе по обновлению научной инфраструктуры ведущего университета страны. Это принципиально гораздо более широкие возможности для биологов, биоинженеров, разработчиков новых лекарств для человека и животных. В век больших научных прорывов без современной исследовательской базы невозможны результаты, особенно в технологиях редактирования генома. А это не только завтрашний, но уже и сегодняшний день медицины и биологии", - отметил ректор МГУ Виктор Садовничий.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе университета, в России пока всего пять организаций работают над редактированием генома мышей. Коллекция МГУ - одна из самых динамично развивающихся. Исследования мышей с измененным геномом проводятся с использованием целого ряда методов - от молекулярно-биологических до поведенческих.