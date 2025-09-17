Окружающая людей природа влияет на его "цветовую диету"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Восприятие цвета у человека формируется природой региона, в котором он проживает. К такому выводу пришли ученые в ходе кросс-культурного исследования, данные для которого собирались в 62 странах мира, сообщила ТАСС руководитель лаборатории цвета Смоленского государственного университета (СмолГУ) Юлия Грибер.

"Мы просили людей во всем мире построить гармоничное цветовое сочетание из трех цветов. Два цвета им давали мы, а третий должны были подобрать они сами, а потом сравнивали их ответы. В итоге были сделаны следующие выводы: если перенести ответы в трехмерное цветовое пространство, ответы людей из разных стран будут иметь разную геометрию. На эту геометрию в первую очередь влияет «цветовая диета», в которой человек живет: какие цвета окружают его, прежде всего, в природе - цвета неба, земли, воды, растительности", - сообщила собеседница агентства.

Коллектив лаборатории цвета СмолГУ работает над научными исследованиями с 2015 года, в том числе при поддержке Российского научного фонда. Всего в цветовом эксперименте приняли участие более 3,5 тыс. человек в возрасте от 16 до 84 лет из 62 стран. "Цель проекта - создать принципиально новую теорию когнитивной культурологии цвета, которая позволит повысить комфортность цветовой среды, предназначенной для людей разного возраста, пола, с различными особенностями цветовой чувствительности", - отметила Юлия Грибер.

О конгрессе по цвету

Как рассказала профессор Грибер, на базе СмолГУ 27-28 сентября состоится Международный конгресс по цвету, в котором примут участие эксперты из России и зарубежных стран, в том числе Белоруссии, Казахстана, Словакии, США, Израиля, Монголии, Китая. Это культурологи, психологи, лингвисты, историки, дизайнеры, представители естественнонаучных и технических дисциплин. В рамках конгресса обсудят большой блок вопросов, в том числе по использованию цвета в урбанистике на примере Санкт-Петербурга, Тюмени, Калининграда, а также арктических городов.

Кроме того, ученые расскажут об особенностях цветового восприятия и его отражении в национальных традициях и произведениях искусства разных народов мира. Так, согласно проведенным исследованиям, священные цвета южных удмуртов, наряду с имеющими архаическую семантику белым, красным, черным, включает неожиданно яркие оттенки желтого, зеленого и даже розовый цвет фуксии. Цвет воды территории Северной Македонии, несмотря на свою прозрачность, чаще всего описывается местными жителями как белый. При этом цвет эдельвейса в языковом сознании носителей русского языка обозначается сразу несколькими десятками различных цветов, среди которых не только оттенки белого (серебристый, снежный и т.д.), но и холодный голубой, сиреневый и фиолетовый.

О вузе

Смоленский государственный университет - один из старейших университетов России, созданный в 1918 году. В вузе учатся около 5 тыс. студентов, ведется подготовка более чем по 60 образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также направлениям подготовки аспирантуры. Более 10 лет в стенах СмолГУ работает информационный центр Росатома.