Он может выявить следы присутствия инфекции в организме пациента всего через час после сбора биоматериалов

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Китайские и американские молекулярные биологи приспособили геномный редактор CRISPR/Cas для создания быстрого и точного теста на туберкулез, способного выявить следы присутствия инфекции в организме пациента всего через час после сбора биоматериалов. Об этом сообщила пресс-служба американского Тулейнского университета.

"Каждый год туберкулезом заражается примерно 10 млн человек, однако около 40% этих случаев не выявляются медиками. Это связано в том числе с тем, что пока у нас отсутствуют быстрые и менее инвазивные методы диагностики туберкулеза, которые были бы доступны максимально широкому кругу пациентов. Если мы реально хотим уничтожить эту болезнь, нам необходимо создать инструменты, работающие вне стен лабораторий", - заявил профессор Тулейнского университета Тони Ху, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Биологи сделали большой шаг к решению этой задачи, для чего ученые разработали быстрый тест на туберкулез, для работы которого не обязательно забирать мокроту из легких пациентов, проводить другие инвазивные процедуры и сложную многоэтапную обработку проб в крупных лабораториях. Для выявления инфекции с высоким уровнем точности можно собрать образцы биоматериала с поверхности языка пациента и обработать их при помощи одного набора реагентов.

Как объясняют биологи, набор реагентов построен на базе фермента Cas12, который широко используется в работе некоторых версий "нобелевского" геномного редактора CRISPR/Cas, и специальных РНК-шаблонов, позволяющих этому белку распознавать обрывки РНК и ДНК туберкулезной палочки. Ученым удалось подобрать такой шаблон, который позволяет обнаружить даже единичные обрывки генома микроба в биообразцах, размножить их и пометить при помощи светящихся меток.

Последующие эксперименты показали, что эта система позволяет выявить следы присутствия туберкулеза в образцах мокроты из легких или других биожидкостях всего через час после забора образца с 83-93% уровнем точности, а также дает возможность выявлять туберкулез по пробам биоматериалов с поверхности языка с 74% вероятностью. Для проведения этого теста не требуется помощь специалиста, и по своей сути он похож на классические тесты на ковид и беременность.

"Забор образцов материи с поверхности языка является безболезненным для пациента, его легко проводить и для этого не требуется помощь врачей и медсестер. Это открывает дорогу для проведения массового скрининга туберкулеза в уязвимых популяциях людей по всему миру", - подытожил доцент Тулейнского университета Хуан Чжэнь, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

О туберкулезе

Туберкулез, наряду с раком, ишемией, инсультами и инфарктами, остается одной из главных причин смертности населения Земли. До появления первых лекарств и прививок от туберкулеза в начале прошлого столетия, эта болезнь уносила жизни тысяч и миллионов людей каждый год. В последние годы медики начали фиксировать появление стойкости у палочки Коха к действию изониазида и других широко используемых лекарств от туберкулеза. Это заставляет ученых искать новые способы диагностики и борьбы с этой бактериальной инфекцией.