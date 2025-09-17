Это негативно повлияет на защищенность прибрежных территорий от штормов и волн

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Международный коллектив океанологов и климатологов открыл свидетельства того, что дальнейший рост средних температур на Земле приведет к тому, что более 70% коралловых рифов в Атлантическом океане начнет быстро разрушаться уже в середине текущего века. Их исчезновение дополнительно усилит негативные эффекты от роста уровня моря, пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Мы изучили окаменелые останки древних кораллов в более чем 400 регионах тропической Атлантики для оценки того, как поменяется характер роста коралловых рифов и работа связанных с ними экосистем. Проведенный нами анализ показывает, что более чем 70% атлантических коралловых рифов начнет разрушаться к 2040 году, причем при потеплении климата на два или более градусов Цельсия эти процессы затронут более 99% рифов", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа климатологов и океанологов под руководством профессора Университета Эксетера (Великобритания) Кристофера Перри при всестороннем изучении того, как глобальное потепление и связанный с ним процесс роста уровня Мирового океана повлияют на состояние колоний кораллов в тропических регионах Атлантики. Эти полипы и связанные с ними экосистемы защищают береговую линию континентов от периодического подтопления и разрушения под действием мощных океанических волн.

Для раскрытия дальнейшей судьбы этих рифов ученые собрали образцы ископаемых кораллов у берегов Флориды, Панамы, Мексики, острова Бонейр, а также других регионов в тропической части Атлантики. Эти окаменелости исследователи использовали для анализа того, как колебания температур и уровня моря в прошлом влияли на темпы роста кораллов, что помогло им оценить то, как изменится показатель в рамках четырех базовых климатических сценариев.

Эти расчеты показали, что даже в текущей обстановке многие коралловые рифы, расположенные в северных тропических регионах Атлантики, активно разрушаются, а к 2040 году эти процессы охватят более 70% колоний полипов даже при минимальном приросте температур. В том случае, если человечеству не удастся остановить глобальное потепление на отметке в два градуса Цельсия, фактически все рифы тропической Атлантики начнут быстро разрушаться, что негативно повлияет на защищенность прибрежных территорий от штормов и волн.

Такая ситуация, по словам ученых, будет дополнительно усугублена тем, что уровень моря вырастет примерно на 30-50 см к середине столетия, что ускорит разрушение рифов и сделает побережье еще более уязвимым для ударов стихии даже с учетом всех возможных мер по восстановлению популяций кораллов. Это в очередной раз подчеркивает важность борьбы с глобальным потеплением и говорит в пользу разработки новых стратегий по борьбе с возможными последствиями ударов стихии, подытожили ученые.

Кораллы и климат

Как предполагают исследователи, примерно 20% коралловых рифов и прочих колоний полипов, в том числе австралийский Большой Барьерный риф, могут полностью исчезнуть уже в этом веке. Схожие процессы уже начали происходить среди кораллов и морских ежей, обитающих в Красном море у берегов Израиля и сопредельных с ним стран, что связано не только с негативным действием высокой температуры воды, но и распространением новых болезней.