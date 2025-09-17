Алкоголь является частью естественной диеты диких шимпанзе

Животные во всех изученных учеными популяциях в среднем ежедневно употребляли примерно 14 граммов этанола, что соответствует одной порции спиртного в США

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Приматологи обнаружили в ходе первых в истории наблюдений за употреблением алкоголя приматами в природной среде, что дикие шимпанзе ежедневно съедают вместе с забродившими фруктами большое количество спирта, которого хватило бы на один или два бокала легких спиртных напитков. Это говорит о том, что этиловый спирт является частью естественной диеты этих приматов, сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Беркли.

"Проведенные нами наблюдения показали, что и самцы, и самки шимпанзе во всех изученных нами популяциях в среднем ежедневно употребляли примерно 14 грамм этанола, что соответствует одной порции спиртного в США. С учетом разницы в массе между человеком и обезьяной, это эквивалентно тому, если бы эти приматы выпивали по две порции спиртных напитков", - пояснил научный сотрудник Университета Калифорнии в Беркли (США) Алексей Маро, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают ученые, антропологов, биологов и историков давно интересует то, почему люди и наши непосредственные предки способны переносить большие количества этилового спирта, пьянеть и испытывать тягу к алкоголю, который является токсичным для большинства других приматов. Одним из возможных объяснений этому является то, что наши предки могли приспособиться и специализироваться на поедании переспелых и забродивших фруктов, упавших на землю, которыми не питались другие приматы.

Американские антропологи и специалисты из Кот-д’Ивуара и Франции обнаружили возможные свидетельства в пользу этой теории в ходе наблюдений за несколькими популяциями шимпанзе, обитающими на территории национального парка Кибале в Уганде, а также в национальном парке Таи на территории Кот-д’Ивуара. В ходе этих наблюдений ученые отслеживали то, какими плодами питались обезьяны, собирали часть из них и измеряли уровень этанола в этих фруктах.

Проведенные учеными замеры показали, что в среднем 21 вид фруктов, которыми питались шимпанзе и на западе, и на востоке Африки, содержат в себе около 0,26% алкоголя. В среднем, каждая обезьяна ежедневно съедает порядка 4,5 кг этих плодов, в результате чего в их организм попадает около 14 граммов этилового спирта. Этого недостаточно для того, чтобы вызвать опьянение, однако для постоянного употребления таких количеств алкоголя необходимы эволюционные приспособления, ускоряющие его нейтрализацию и вывод из организма.

"Шимпанзе потребляют примерно то же количество алкоголя, которое ежедневно попадало бы в организм людей, если бы мы постоянно питались ферментированной пищей. Это говорит в пользу набирающей популярность гипотезы, связывающей тягу человека к алкоголю с существованием данных особенностей в диете и метаболизме у нашего общего предка с шимпанзе", - подытожил Маро.