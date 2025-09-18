В МАИ создали инновационный имитатор электроракетных двигателей спутников

Устройство позволяет проверять и настраивать электронику спутников более экономичным способом

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Ученые Московского авиационного института (МАИ) разработали инновационное устройство, имитирующее работу электроракетного двигателя космического аппарата для наземных испытаний. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе института.

"В МАИ создали инновационное устройство, имитирующее работу электроракетного двигателя космического аппарата (КА). Оно позволяет проверять и настраивать электронику спутников на Земле более экономичным, простым и быстрым способом - на воздухе, а не в вакуумной камере. Впервые подобный имитатор разработан с применением исключительно отечественных комплектующих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основу имитатора составляет программируемый микроконтроллер, который меняет параметры электрических цепей и воспроизводит нагрузку, не отличимую от реального двигателя. "Это позволяет инженерам тестировать системы КА в условиях, максимально приближенных к реальным, и разрабатывать более устойчивую к помехам электронику для космических аппаратов", - пояснили в институте.

По словам заместителя директора по развитию Научно-исследовательского института прикладной механики и электродинамики МАИ Александра Богатого, потребность в имитаторах электроракетных двигателей может существенно вырасти в ближайшие годы. "Потребность в имитаторах ЭРД существует и сейчас, но в ближайшие годы она может существенно вырасти. Это связано с ведущейся в стране разработкой многоспутниковых группировок, в которых каждый аппарат будет оснащен двигательной установкой", - отметил он.

Разработка и отработка микроэлектронного имитатора организованы в интересах предприятия "Решетнев" (входит в Роскосмос), которое уже запустило первую отечественную конвейерную линию сборки космических аппаратов массой до 300 кг, а также их составных элементов.