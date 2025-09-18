В России начали выпускать отечественный тартрат натрия для микроэлектроники

Как отметили в пресс-службе ТГУ, мощности опытной установки позволяют производить несколько сотен килограммов тартрата натрия 2-водного марки "ХЧ" в год - этого объема достаточно для полного удовлетворения годовой потребности предприятий России

ТОМСК, 18 сентября. /ТАСС/. Необходимое для микроэлектроники России вещество - дигидрата тартрата натрия - начали выпускать впервые в стране в Инжиниринговом химико-технологическом центре Томского государственного университета (ИХТЦ ТГУ). Это вещество критически важно для очистки электронных компонентов перед их интеграцией в устройства, производство полностью обеспечит потребности страны, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

В вузе отметили, что актуальность этой работы обусловлена прекращением поставок в Россию тартрата натрия иностранного производства. Поэтому в 2024 году была инициирована разработка технологии получения дигидрата тартрата натрия (тартрата натрия 2-водного) по заказу и при финансовой поддержке Минпромторга России в рамках комплексной программы "Развитие электронного машиностроения на период до 2030 года" для обеспечения технологического суверенитета страны. Общий объем инвестиций в проект составил около 150 млн рублей.

"Мощности нашей опытной установки позволяют производить несколько сотен килограммов тартрата натрия 2-водного марки "ХЧ" (химически чистый) в год. Этого объема достаточно для полного удовлетворения годовой потребности предприятий России. Данное вещество критически важно для высокотехнологичной очистки электронных компонентов перед их интеграцией в конечные устройства", - сказал директор ИХТЦ Алексей Князев.

На площадке ИХТЦ в Томске была смонтирована опытная установка, летом 2025 года произведены опытные партии для приемочных испытаний. Вещество успешно прошло аналитическую проверку и готово к внедрению в производство для нужд отечественной микроэлектронной промышленности. Потребитель продукта - компания "Светлана-Электронприбор" (Санкт-Петербург) - готово внедрить отечественный тартрат натрия в свой технологический процесс.

"Аналитические исследования, выполненные химиками ТГУ, подтвердили высочайшее качество продукта. Вещество полностью соответствует строгим требованиям по десяти ключевым параметрам, включая массовую долю основного вещества, содержание сульфатов и нерастворимых в воде веществ", - отмечается в сообщении.

ИХТЦ был создан на базе ТГУ. В активе центра - три производственные площадки и сотни реализованных проектов, направленных на развитие химической отрасли России и импортозамещение: выполнено более 600 НИОКР и организовано более 30 производств в разных городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. ИХТЦ ТГУ является одним из разработчиков стратегии развития химической промышленности в России до 2042 года.