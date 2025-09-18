В межвузовском кампусе Уфы решают задачу выращивания растений на луне

Ученым уже предоставили аналог лунного грунта

УФА, 18 сентября. /ТАСС/. Межвузовский кампус Евразийского научно-образовательного центра в Уфе заключил соглашение с Федерацией космонавтики России, по которому ведется работа по выращиванию растений на луне. Лаборатория кампуса получила аналог лунного грунта, сообщила ТАСС директор АНО "Управляющая компания Научно образовательного центра Республики Башкортостан" Наталия Латыпова.

"Мы заключили соглашение с Федерацией космонавтики России, и ученые аграрного университета проводят исследования по выращиванию сельскохозяйственных культур и растений на лунной почве. Аналог лунного грунта нам уже предоставили. Сейчас в таких микроклиматических камерах как раз проводятся исследования, как растения могут адаптироваться к условиям лунного грунта. Эта задача была поставлена Федерацией космонавтики", - сообщила Латыпова.

В основном испытания касаются выращивания пшеницы, уточнила собеседница агентства. Это задача на перспективу, результаты которой могут пригодиться и в земных условиях, считает она. Исследования ведутся в лаборатории "Агробиотехнологии" Башкирского государственного аграрного университета.