Материал обладает более высокой активностью и устойчивостью к окислению по сравнению с аналогами

ТОМСК, 18 сентября. /ТАСС/. Новый катализатор для переработки углекислого газа и метана в синтез-газ - ценное для химической промышленности сырье - синтезировали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с коллегами. Комбинированный материал на основе никеля и карбида вольфрама показал более высокую активность и устойчивость в реакции по сравнению с существующими аналогами, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Мы синтезировали катализатор, который сочетает в себе высокоактивный и недорогой никель со стабильным соединением карбида вольфрама. Синергетический эффект компонентов позволил получить материал с более высокой активностью и устойчивостью к окислению и образованию углеродистых отложений в процессе углекислотной конверсии метана (УКМ), чем традиционные никель- и кобольтосодержащие катализаторы на оксидных носителях и индивидуальные карбиды вольфрама и молибдена", - сказала соавтор исследования, младший научный сотрудник лаборатории "Химическая инженерия и молекулярный дизайн" Светлана Кузнецова.

Катализатор на основе никеля и карбида вольфрама позволяет на протяжении длительного времени его эксплуатации в процессе УКМ поддерживать высокие показатели конверсии реагентов и высокий выход продукта реакции. УКМ является перспективным методом переработки парниковых газов в синтез-газ - сырье для получения метанола, диметилового эфира, жидких углеводородов. Каталитические испытания при 800 градусах Цельсия и атмосферном давлении показали, что содержание никеля на уровне 20 массовых процентов обеспечивает оптимальный баланс активности и стабильности.

"Впервые удалось достичь эффективного подавления коксования до примерно 1% за 200 часов непрерывного процесса УКМ путем одновременной оптимизации состава катализатора и состава подаваемой газовой смеси", - отметила Кузнецова.

Дальнейшая работа ученых будет направлена на оптимизацию катализатора, чтобы в синтез-газе соотношение водорода и монооксида углерода было примерно один к одному. Это позволит использовать получаемое сырье напрямую в синтезе диметилового эфира.

В исследовании принимали участие сотрудники Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий и Инженерной школы энергетики ТПУ, Севастопольского государственного университета, Нового университета Лиссабона. Исследование выполнено при поддержке программы Минобрнауки РФ "Приоритет-2030" национального проекта "Молодежь и дети". Результаты работы опубликованы в журнале Materials (Q2, IF:3.1).