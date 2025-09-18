Университет начнет готовить специалистов с универсальными компетенциями в области конструирования и технологии производства элементов, устройств и систем радиоэлектроники для профильных предприятий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Передовая инженерная школа Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" начнет готовить специалистов с универсальными компетенциями в области конструирования и технологии производства элементов, устройств и систем радиоэлектроники для профильных предприятий России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"На базе ЛЭТИ откроются две новые лаборатории, где в течение обучения в магистратуре студенты познакомятся с полным циклом разработки радиоэлектронной аппаратуры. Кроме того, промышленные партнеры, такие как НИИ "Вектор", АО НИИ "Феррит-Домен" и другие предприятия, примут студентов на своей территории для получения опыта взаимодействия с реальным производством. <…> Новая магистерская программа станет важным инструментом поддержки и развития российского сектора радиоэлектроники, способствуя выполнению стратегически значимых задач", - привели в пресс-службе слова научного руководителя новой образовательной программы, заведующего кафедрой микрорадиоэлектроники и технологии радиоаппаратуры СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Аркадия Иванова.

Уточняется, что в условиях цифровизации возникает спрос на специалистов, умеющих глубоко мыслить и использовать новые технологии при разработке электронной компонентной базы радиоэлектронной аппаратуры. Таким образом, приоритетным направлением для вузов является подготовка и обучение студентов, способных отвечать текущим и опережающим требованиям новой промышленной революции.

По данным пресс-службы, для решения этих задач ПИШ ЛЭТИ запустила магистерскую программу "Конструирование и технологии производства элементов, устройств и систем радиоэлектроники". Она направлена на подготовку высококвалифицированных инженеров, обладающих компетенциями в области разработки и производства радиоэлектронных компонентов и устройств.

В первой лаборатории студенты смогут проектировать пассивные электронные компоненты, создавать макеты и измерять характеристики своих разработок. Во второй - с помощью современного испытательного оборудования на внешние воздействующие факторы обучающиеся будут проводить исследования радиоэлектронных приборов. Это позволит познакомить студентов с процессами проведения испытаний от формирования технической документации до проведения самих испытаний.

Как отметили в университете, выпускники программы смогут трудоустроиться в ведущих предприятиях радиоэлектронной промышленности России, занимающихся разработкой и производством космической техники, телекоммуникационных сетей, специализированных микросхем и инновационных решений в области материаловедения. Программа была разработана в рамках утвержденной распоряжением Правительства РФ №1315-р от 20 мая 2023 года концепции технологического развития до 2030 года.