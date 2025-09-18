Помада с новым пигментом продемонстрировала противомикробные свойства и защиту от солнца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) синтезировали пигмент для косметики, который безопасен для человека и окружающей среды. Кроме того, помада с новым пигментом продемонстрировала противомикробные свойства и защиту от солнца, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Химики Санкт-Петербургского государственного университета синтезировали новые биосовместимые пигменты на основе наночастиц гидроксиапатита - минерала, входящего в состав зубной эмали и костной ткани человека. Полученные пигменты красных цветов нетоксичны, и могут стать экологичной заменой органическим красителям, которые используются в производстве косметики и нередко наносят вред коже", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в декоративной косметике широко применяются органические красители, которые недорогие, но недостаточно стойкие. Кроме того, такие компоненты не всегда безопасны для человека и окружающей среды - могут вызывать аллергию или приводить к онкологическим, эндокринным заболеваниям. Альтернативой органическим красителям могут быть неорганические пигменты. Однако некоторые из них содержат токсичные металлы, что также негативно влияет на здоровье человека и экологию.

"Наше решение - окрашивать безопасную белую матрицу, гидроксиапатит, ионами железа. Таким образом, мы можем получить красивые оттенки красного, которые подходят для создания губной помады, теней и другой декоративной косметики", - привели в пресс-службе слова первого автора работы, магистранта-химика СПбГУ Дмитрия Ткаченко.

Как сообщили в университете, чтобы "управлять" цветом наночастиц, исследователи изменяли условия синтеза, такие как уровень pH (водородный показатель) и количество добавляемого железа. Это позволило получить целую гамму оттенков - от нежно-розового до насыщенного красного. Параллельно с разработкой пигментов химики выяснили принципы роста наночастиц и влияние условий синтеза на их конечные свойства: цвет, размеры, форму и особенности строения.

На основе новых пигментов ученые приготовили пробный бальзам для губ: при нанесении он придал коже желаемый красный оттенок. Декоративное средство оказалось еще и полезным: наночастицы, входящие в состав, поглощают ультрафиолетовое излучение и помогают защищать кожу от солнца. Кроме того, оно не способствует размножению бактерий, что особенно важно для косметики, контактирующей с кожей. Проведенное исследование открывает путь к созданию целой палитры экологичных и безопасных пигментов для косметики, добавили в пресс-службе.