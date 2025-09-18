В Тольятти разработают функциональное питание из нетрадиционных компонентов

В лаборатории ТГУ будут проводить исследования в сфере функционального, специализированного и персонифицированного питания, в частности, изучать методы микробиологического контроля ингредиентов пищевого сырья

САМАРА, 18 сентября. /ТАСС/. Направление разработки рецептур функционального питания с использованием нетрадиционных компонентов открыто в микробиологической лаборатории Тольяттинского университета (ТГУ). В перспективе оборудование лаборатории будут использовать и для разработки лекарственных, в том числе противоопухолевых препаратов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"На базе лаборатории микробиологии ТГУ открыт новый профиль "Технологии и продуктов функционального и специализированного питания". Реализуется научное направление разработки рецептур продуктов функционального и специализированного назначения с использованием нетрадиционных ингредиентов, а также персонифицированное питание", - рассказали в вузе.

Лаборатория микробиологии создана на базе центра медицинской химии и центра пищевых индустрий и функционального питания ТГУ в рамках реализации программы "Приоритет 2030" нацпроекта "Молодежь и дети". Партнером выступил тольяттинский производитель функционального и специализированного питания "Фитнес фуд". В лаборатории будут обучать студентов по профилю "Технологии продуктов функционального и специализированного питания" и профилю "Медицинская и фармацевтическая химия", а также проводить исследования и разработку методов микробиологического контроля ингредиентов пищевого сырья.

Одними из первых исследовательских проектов лаборатории станут валидация методов микробиологического контроля ингредиентов пищевого сырья и проведение исследований в сфере функционального, специализированного и персонифицированного питания. Планируется разработка технологий производства новых продуктов, в том числе с использованием нетрадиционных ингредиентов. Методики можно будет внедрить на пищевом производстве.

Как сообщили в университете, на базе лаборатории будут создаваться тест-системы для скрининга противоопухолевых соединений, основанные на микробиологических методах работы с кишечной палочкой. В лабораторию перенесут часть исследований центра медицинской химии по разработке лекарственных средств. В частности, ученые планируют использовать лабораторное оборудование в работе над проектами по созданию противоопухолевых препаратов.