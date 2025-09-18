В РАН сообщили о стабилизации геомагнитной обстановки

Согласно мониторингу космической погоды, в течение прошедших нескольких суток магнитных бурь не наблюдалось

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Геомагнитная обстановка быстро стабилизируется, но есть небольшая вероятность магнитных бурь 18 сентября. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка - спокойная с небольшой вероятностью возмущений (происходит быстрая стабилизация обстановки). Вспышечная активность - повышенная медленно растущая с умеренными рисками для Земли", - говорится в сообщении.

Прогнозируемое учеными возмущение геомагнитного поля, вызванное влиянием на Землю крупной корональной дыры, началось в ночь на 15 сентября и достигало уровня G3 ("сильно"). Продолжительность ухудшения геомагнитной обстановки, как сообщалось, могла составить не менее 4-6 суток.