Она поможет предприятиям сократить расходы на десятки миллионов рублей в год, сообщила пресс-служба МФТИ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Исследователи из России разработали алгоритм, позволяющий подбирать оптимальный уровень загрузки для мельниц для измельчения руды, что позволит увеличить срок службы защитных покрытий для этих машин на 10-30%, а также повысить объем переработки руды и снизить энергопотребление. Разработка поможет предприятиям сократить расходы на десятки миллионов рублей в год, сообщила пресс-служба МФТИ.

"Без использования вспомогательных систем и оборудования на предприятиях мельницы работают "вслепую". Это приводит к перерасходу электроэнергии, преждевременному износу оборудования и потерям в процессе переработке руды. При этом день простоя мельницы приводит к потере 50 млн рублей. Наша система решает эти проблемы за счет предиктивной аналитики и ИИ-алгоритмов", - сообщила руководитель направления "Геометаллургия" в Институте искусственного интеллекта МФТИ Дания Киреева, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Разработанная специалистами МФТИ система в режиме реального времени отслеживает уровень загрузки мельницы, скорость вращения барабана и степень износа защитного покрытия, и автоматически подбирает оптимальный режим работы оборудования. По расчетам разработчиков, внедрение системы позволит увеличить срок службы покрытия на 10-30%, повысить объем переработки руды на 0,5-1,5% и снизить энергопотребление на 1-2%.

Исследователи отмечают, что данные улучшения в долговечности и производительности оборудования достигаются за счет того, что разработка исследователей позволяет решить одну из главных проблем в работе мельниц для горно-металлургических предприятий - отсутствие возможности точно контролировать объемную загрузку мельницы из-за меняющейся плотности руды и износа машины.

Как отмечают ученые, внедрение данной системы в работу российских предприятий по обогащению руды принесет им экономию от 130 млн рублей в год, при этом окупаемость системы составляет порядка трех - шести месяцев. По словам исследователей, разработка уже вызвала интерес у крупных горно-металлургических компаний, в результате чего было проведено несколько опытно-промышленных испытаний на обогатительных фабриках крупнейших горнодобывающих предприятий России и СНГ.