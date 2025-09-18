Завкафедрой МАиРС Александра Агаркова отметила, что это также и практический полигон на базе действующего лифта и стандартных узлов завода-изготовителя

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Лабораторию, оснащенную современным лифтовым оборудованием, которая позволит повысить практическую ориентированность при подготовке кадров для отечественной строительной отрасли, открыли в Московском государственном строительном университете. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, отметив, что лаборатория не имеет аналогов в России.

По информации пресс-службы, в новой научной лаборатории кафедры механизации, автоматизации и роботизации строительства (МАиРС) НИУ МГСУ установлен лифт грузоподъемностью 630 кг с проходной кабиной серийного производства. Кроме того, лаборатория оснащена специализированными учебными стендами для изучения ключевых узлов - демонстрационными стендами лебедки, дверных операторов, ограничителя скорости и других конструкций лифта. "Важным методическим достоинством проекта является и реализованный приямок глубиной 500 мм (пространство между полом шахты лифта и кабиной, остановившейся на первом этаже - прим. ТАСС), что позволяет наглядно показывать отличия между учебным макетом и конструкцией для реальной эксплуатации", - уточняется в сообщении.

Как отметил завкафедрой МАиРС Александр Агарков, это не просто научно-образовательная лаборатория, а практический полигон на базе действующего лифта и стандартных узлов завода-изготовителя.

"Наполнение лаборатории не имеет аналогов в России. Нами установлено не идеализированное учебное оборудование, а реальное серийное, со всеми его особенностями", - подытожил гендиректор предприятия, спроектировавшего лабораторию (АО "МЭЛ"), Руслан Родиков.

