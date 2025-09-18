По данным ВМО, она составила 450 гигатонн

ЖЕНЕВА, 18 сентября. /ТАСС/. Прошлый 2024 год стал третьим подряд с масштабной потерей льда во всех ледниковых регионах, в 2025 году ее объем был эквивалентен повышению уровня моря на 1,2 мм. Об этом говорится в ежегодном докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО) о состоянии водных ресурсов.

"2024 год стал третьим годом подряд, когда во всех ледниковых регионах была зафиксирована широкомасштабная потеря льда, которая составила 450 гигатонн, что эквивалентно повышению уровня моря на 1,2 мм", - указывается в тексте.

По данным ВМО, рекордная потеря массы льда зафиксирована в Скандинавии, архипелаге Шпицберген и Северной Азии. В некоторых регионах, включая канадскую Арктику и окраины Гренландии, потери были более умеренными, в то время как в южных Андах и российской Арктике по-прежнему наблюдается увеличение скорости таяния.