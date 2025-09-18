Биологи ЯрГУ создали тест-систему для обнаружения опасных бактерий в воде и рыбе

В процессе работы над тест-системой исследователи протестировали 62 штамма бактерий, собранных из разных источников

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Ученые факультета биологии и экологии Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова разработали новую тест-систему на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР), которая быстро и точно определяет вредоносные бактерии из рода Aeromonas, способные вызывать болезни у рыб и пищевые отравления у людей. Об этом ТАСС сообщил младший научный сотрудник лаборатории биотехнологии и прикладной биоэлементологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова Дмитрий Доколин.

"В настоящее время бактерии рода Aeromonas в анализируемом материале выявляются преимущественно микробиологическими методами с использованием индикаторных и селективных сред. Существенным недостатком данной группы методов является малоспецифичный, долгосрочный и трудоемкий анализ. ПЦР-диагностика является более эффективным лабораторным методом для обнаружения аэромонад в различных биологических материалах. Данная тест-система позволяет выявлять гены гемолизинов у представителей разных видов бактерий рода Aeromonas", - рассказал Доколин.

ПЦР-тест обнаруживает "гены опасности" в ДНК бактерий, что поможет предотвратить вспышки заболеваний на рыболовных предприятиях и в водоемах. В процессе работы над тест-системой исследователи протестировали 62 штамма бактерий, собранных из разных источников - почвы, воды и тканей радужной форели. Особенность метода заключается в том, что он ищет оба гена одновременно в одной пробирке, что делает анализ более быстрым, эффективным и дешевым по сравнению с аналогами.

Бактерии рода Aeromonas являются повсеместно распространенными грамотрицательными факультативными анаэробными палочковидными бактериями. Род включает 35 видов, выделенных в основном из водной среды, почвы и различных животных. Некоторые из них могут вызывать заболевания у рыб, земноводных и млекопитающих. Патогенные бактерии могут являться причиной массовых заражений на рыбных фермах. Употребление в пищу зараженной рыбы может стать причиной развития у человека опасных заболеваний.