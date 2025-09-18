В перспективе это позволит существенно улучшить точность квантовых вычислений в ходе решения практических задач

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/ Российские физики установили мировой рекорд в квантовых вычислениях, реализовав крупнейший в мире квантовый алгоритм на кудитах - обобщенный гейт Тоффоли на 10 ионах, что в перспективе позволит существенно улучшить точность квантовых вычислений в ходе решения практических задач. Об этом сообщил журналистам академик РАН, директор ФИАН Николай Колачевский.

"Приоритетом дорожной карты до 2030 года является достижение практической применимости квантовых вычислений. Для этого необходимо совершенствование 50-кубитного квантового компьютера на ионах иттербия. Показанный мировой рекорд - важный результат в этом направлении", - сказал он.

По словам старшего научного сотрудника Российского квантового центра Анастасии Николаевой, использование кудитов позволяет реализовать многокубитные операции, которые считались слишком ресурсозатратными. Она подчеркнула, что метод может применяться не только в ионных квантовых компьютерах, но и на других платформах, что делает его универсальным для всей отрасли.

Рекорд был достигнут усилиями Квантового проекта - научными группами Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) под руководством директора ФИАН академика РАН Николая Колачевского и научного руководителя группы "Квантовые информационные технологии" Российского квантового центра (РКЦ) под руководством Алексея Федорова.

Квантовый алгоритм - это программное обеспечение для квантовых вычислителей, которое задает последовательность вычислительных операций с носителями квантовой информации (кубитами или кудитами) для решения той или иной задачи.